Одна ложка в день: как льняное масло убирает отеки и снижает холестерин
В погоне за здоровьем современные ценители природы все чаще возвращаются к древним лекарствам. Одно из них — льняное масло, которым лечились еще в эпоху палеолита, и, к примеру, на Тибете горожане веками считали его чудодейственным средством от многих болезней. Денис Черногузов уверяет, что всего лишь одна столовая ложка этого масла по утрам может принести ощутимую пользу.
Секрет прост. Масло богато фитоэстрогенами, которые играют важную роль для гормональной женской системы. Они облегчают симптоматику менопаузы и способствуют сохранению молодости кожи и крепости костей. Здесь также немало калия — это вещество требуется для регулирования уровня жидкости в организме.
По данным исследований, льняное масло способно снижать уровень «плохого» холестерина и сахара в крови, а это значит, что оно оказывает мощную помощь сердцу и надежно препятствует развитию диабета. Омега-3 жирные кислоты позволят поддерживать здоровье сосудов.
Помимо этого, продукт может сдерживать аппетит, создавая ощущение сытости, а также работает как натуральный детоксикант, помогая организму избавляться от накопившихся токсинов. И, наконец, антиоксидантный коктейль в масле каждый раз укрепляет наш иммунитет для более успешной борьбы с болезнетворными бактериями и вирусами.