В России помешались на магнии: правда ли он может улучшить здоровье

Магний стал настоящей поп-звездой оздоровления и базой домашнего биохакинга. Тысячи людей принимают его и верят, что таблетки с магнием помогают снять стресс, наладить сон и здоровье, стать стройнее и даже немного счастливее. А в соцсетях тысячи лайков набирают комментарии к роликам, на которых люди спокойно реагируют на неурядицы в духе «Сколько магния они принимают?» Слава этого чудо-минерала нынче столь велика, что за несколько лет вокруг него возникла настоящая бизнес-империя, состоящая из производителей, нутрициологов, блогеров и маркетологов. Насколько оправданна популярность магния, в чем проблема с его усвоением и кому принимать его категорически не рекомендуется, разбиралась «Лента.ру».

Таблетка магния против всех

Переоценить роль магния трудно: этот минерал жизненно необходим для нормальной работы организма. Подобно диспетчеру, который одновременно поддерживает функционирование нескольких систем, магний задействован в огромном количестве процессов. Он участвует в работе нервной и эндокринных систем, сердца, всех остальных мышц и костей. Еще воздействует на обмен веществ и уровень сахара в крови. Магний участвует в производстве белка, регулирует уровень кальция в организме, витамина D, меди, цинка и калия.

>300 реакций в организме происходят при участии магния

Но популярность пришла к магнию вовсе не поэтому. Он обрел славу, когда в соцсетях внезапно решили, что он снимает стресс и улучшает сон. Началось все со звезд. Модели Белла Хадид и Кортни Кардашьян, а также другие голливудские красотки уверенно заявляли, что не представляют жизни без магния. Вслед за ними тренд подхватили блогеры. В социальных сетях двадцатилетние юноши и девушки наперебой уверяли, что позабыли о тревогах, как только начали принимать добавку с магнием.

В России популярность магния заметно выросла в 2024 году — спрос на него увеличился сразу на 71 процент. Эффект спокойствия и умиротворения, который якобы давали таблетки, сначала стал темой для обсуждения в социальных сетях, а потом превратился в популярный мем. Приемом магния стали объяснять хладнокровие в экстремальной ситуации и беспричинную жизнерадостность. Многие с иронией замечали, что таблетке магния придется в одиночку бороться с копившимися годами последствиями стресса, неправильного питания и вредных привычек.

Действительно ли магний успокаивает?

Хотя добавки с магнием стали популярны именно благодаря успокоительному эффекту, как раз это их свойство уже много лет не могут доказать. В исследованиях, которые подтверждают его, скептики находят множество изъянов: в одних используется сомнительная шкала подсчетов, в других не создается контрольная группа, с помощью которой можно оценить, действительно ли препарат работает или включается эффект плацебо.

Ревматолог Гарвардской медицинской школы Роберт Х. Шмерлинг подчеркивает, что успокоительное воздействие добавок с магнием — это лишь один пример вызывающих вопросы свойств магния. По его словам, добавкам с этим минералом также приписывают способность бороться с никотиновой зависимостью, менструальными болями, мигренями и даже деменцией.

Однако ни одно из этих утверждений так и не было доказано, предупредил ученый.

«Этот обширный и постоянно расширяющийся список предполагаемых полезных свойств и есть одна из причин растущей популярности добавок магния», — отметил Шмерлинг.

Однозначно ученые сходятся лишь в одном: магний действительно помогает нейтрализовать гормоны стресса, но во время этого процесса запасы вещества в организме истощаются.

Неприятные последствия дефицита магния подробно описала врач Кэролин Дин в своей книге «Чудо магния», опубликованной более 20 лет назад. Несмотря на изрядный возраст издания, его до сих пор цитируют многие интернет-эксперты, популярные нутрициологи и блогеры.

Только никто из них не уточняет, что в Канаде, где Дин вела врачебную практику, ее лишили лицензии, обвинив в применении недоказанных методов лечения. Оспаривать это решение доктор не стала и в 1999 году переехала в Калифорнию, где стала гомеопатом, нутрициологом и главным магниевым популяризатором

На своем сайте Дин убеждает, что добавки магния нужны практически каждому, так как дефицит его есть по меньшей мере у 65 процентов населения. При этом гомеопат уверяет, что переборщить с дозой практически невозможно, так как излишки минерала легко выводятся почками. А вот его нехватка, по мнению лишенного лицензии врача, ведет к пугающим последствиям — от менструальных болей до системных заболеваний внутренних органов и деменции.

Магний ради профилактики

Официальная медицина с мнением Кэролин Дин не согласна. Какими бы пугающими она ни рисовала последствия дефицита магния, в реальности у здоровых людей он встречается крайне редко. Как рассказал «Ленте.ру» директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета, профессор Анатолий Скальный, человеческий организм создан таким образом, что он просто не допускает нехватки этого важнейшего для выживания вещества.

«Во время стресса магний действительно расходуется интенсивнее. Но здоровый организм — умная система. При кратковременном стрессе он включает механизмы саморегуляции: повышает усвоение магния из пищи и использует внутренние запасы», — пояснил эксперт.

Кроме того, получить внушительную дозу магния можно из самых доступных продуктов. В первую очередь это овощи, листовая зелень, орехи, семена и бобовые. Кроме того, этот минерал содержится в шоколаде и рыбе. По словам Роберта Х. Шмерлинга, 30 граммов тыквенных семечек, порции шпината и одного банана достаточно, чтобы обеспечить взрослому человеку половину суточной нормы.

В день женщинам нужно около 320 миллиграммов магния, мужчинам — около 420

Скальный подчеркнул, что здоровому человеку, который нормально питается, принимать магний просто для профилактики не нужно, потому что это создает риск передозировки. Она может привести к угнетению нервной системы, опасному снижению артериального давления и нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, высокие дозы магния могут спровоцировать осложнения течения беременности у женщин. Также известны единичные случаи, когда передозировка магния приводила к летальному исходу.

Кому нужен магний и как его пить

Очевидно, магний нужно принимать при дефиците этого вещества. Выявить его можно с помощью анализа крови, однако поскольку основной объем минерала концентрируется в костях, то результаты анализа крови часто оказываются малоинформативными. Заподозрить дефицит можно и по некоторым симптомам.

Диетолог Бриттани Мичелс назвала самыми распространенными проявлениями нехватки магния боли в мышцах и беспокойство. Правда, она уточнила, что такие же симптомы вызываются множеством других причин, например, банальным обезвоживанием. Поэтому прежде чем ставить себе диагноз и бежать за баночкой магния, она посоветовала проконсультироваться с врачом.

Какой магний выбрать?

Есть только один магний, а все его разновидности, которые продаются в аптеках, являются его соединением с другими веществами. Наиболее эффективными считаются хелатные формы магния. В них минерал соединен с какой-нибудь аминокислотой.

Глицинат магния, то есть соединение магния и глицина, хорошо усваивается мышечной тканью и помогает при судорогах.

Цитрат магния способен проникать в нервную ткань головного мозга и потенциально полезен при тревоге и эмоциональном перенапряжении.

Такое же свойство имеет L-треонат магния. Эта форма появилась сравнительно недавно и считается наиболее эффективной.

Скальный добавил, что вероятность дефицита магния повышается, если человек находится в состоянии хронического стресса и перенапряжения. Также минерал может не усваиваться из-за избытка в организме кальция или тяжелых металлов, таких как свинец, бериллий и кадмий. Спровоцировать дефицит могут также жесткие диеты, голодание, злоупотребление алкоголем, слабительными средствами и мочегонными препаратами.

Второй причиной принять магний может быть сильное потрясение, из-за которого человек не может прийти в себя. Правда, в этом случае нужно помнить о разумных ограничениях.

«Есть ориентир для экстренных случаев: если после сильной ссоры или потрясения вас несколько минут трясет и успокоиться не удается, можно принять удвоенную профилактическую дозу магния. Затем продолжать принимать его еще несколько дней, чтобы купировать это состояние. Но это разовая мера, а не система», — Анатолий Скальный, директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета, профессор.

Таким образом, большинству людей добавки с магнием не нужны. Они могут временно поддерживать во время кризиса или при больших нагрузках, но спасти физическое и эмоциональное здоровье не смогут. В этом деле самыми действенными остаются банальные правила здорового образа жизни: разнообразное питание, качественный сон и регулярная физическая активность.