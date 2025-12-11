Гастроэнтеролог объяснил, нужно ли давать печени отдохнуть перед праздниками

Каждый декабрь в интернете начинают активно обсуждать «детокс», «чистку печени» и способы «разгрузить организм» перед праздниками. Люди садятся на строгие диеты, пьют соки, принимают БАДы и надеются таким образом подготовить организм к новогоднему застолью. Есть ли в этом какой-то смысл и как подготовить печень к новогодним праздникам, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Морошкина.

Как отметила врач, печень — это не фильтр, который со временем «забивается». Это один из самых сложных и выносливых органов в организме. У здорового человека печень постоянно и эффективно справляется со своей задачей без каких-либо «детокс-программ» и «разгрузочных дней».

«Более того, ткани печени обладают уникальной способностью к регенерации: даже при значительном повреждении часть органа может восстановить утраченный объем. Именно поэтому в международных клинических рекомендациях (ВОЗ, Европейские и Американские гепатологические общества) не существует ни одной официальной методики «очищения печени» или «детокса», — подчеркнула Морошкина.

По ее словам, реальная нагрузка на печень в праздничный период связана не с «накопленными токсинами», а с конкретными факторами, которые есть практически у всех: употребление алкоголя, переедание (особенно жирной, жареной и сладкой пищи), резкие перепады режима питания (строгая диета, затем переедание), бесконтрольный прием лекарственных препаратов, обострение хронических заболеваний печени и желчного пузыря. Особенно неблагоприятным считается сочетание алкоголя, жирной пищи и большого количества сахара.

«С клинической точки зрения единственной формой «разгрузки» печени можно считать временный отказ от алкоголя. Исследования показывают, что уже через 2–4 недели без алкоголя может уменьшаться воспаление в печени и снижаться жировая инфильтрация. Это не «чистка», а физиологическое восстановление, которое происходит автоматически, если исключить воздействие токсина», — продолжила врач.

Она отметила, что с точки зрения современной медицины лучшая «поддержка» печени перед праздниками — это не детокс, а снижение вредных факторов: сократить или полностью исключить алкоголь за 1–2 недели до праздников, отказаться от строгих диет и голодовок, наладить регулярное питание без переедания, обеспечить достаточный сон (не менее 7 часов), сохранять умеренную физическую активность, не принимать лекарственные препараты без необходимости. Эти меры уменьшают риск повреждения печени и улучшают общее состояние организма.

При этом специалист обратила внимание, что перед праздниками люди часто начинают принимать так называемые гепатопротекторы. Однако в международных клинических рекомендациях такие препараты не используются для профилактики алкогольного или пищевого повреждения печени. Они не способны «подготовить» печень к нагрузке и не нейтрализуют вред алкоголя.

Также она обратила внимание, что в некоторых случаях «подготовка к праздникам» в первую очередь означает медицинский контроль. Он оправдан, если у человека есть: избыточный вес или ожирение, сахарный диабет, регулярное употребление алкоголя, хронические заболевания печени. В таком случае более разумно дойти до врача, чтобы он назначил необходимое обследование, чем прибегать к сомнительным методам «очищения».