Почему не стоит вправлять сустав самостоятельно

Попытки самостоятельно вправить сустав после травмы могут привести к серьезным осложнениям, предостерегла невролог Екатерина Демьяновская. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО.

Врач отметила, что попытка вправить сустав самостоятельно может привести к растяжению или разрыву связок. Кроме того, если при травме была сломана кость, такие резкие и неаккуратные движения могут вызвать смещение ее отломков, подчеркнула Демьяновская.

«Опасно пытаться самостоятельно вправить вывих и "разрабатывать" ушибленный сустав через боль», — предупредила россиян доктор.

Вместо этого она порекомендовала обратиться к врачу. Демьяновская подчеркнула, что особенно необходимо сделать это в том случае, если боль не прошла в течение часа.

