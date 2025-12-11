Врач посоветовал не играть в рулетку с «гонконгским» гриппом

Теплая осень привела к тому, что пик заболеваний гриппом придется на декабрь, но бояться этого вируса не стоит, рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с НСН.

Эпидемиологический сезон по гриппу в РФ в этом году начался достаточно рано, его максимальное развитие — пик заболеваемости — может наступить к началу новогодних праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям. При этом грипп довольно агрессивный: гонконгским штаммом заражаются быстро, получая вместе с ним пять дней высокой температуры, адских болей, диареи и рвоты, предупреждают СМИ. Жемчугов легко объяснил этот факт.

«В этом году теплая осень отодвинула вспышку гриппа и других простудных острых респираторных инфекций. Сезонный грипп не сильно опасен и не сильно тяжелый, но он может вызывать осложнения в виде пневмонии, воспаления мозга, влиять на работу сердца, особенно если переносить его на ногах. При первых признаках недомогания лучше сразу же посидеть дома и выпить что-нибудь противовоспалительное, чтобы никого не заразить. Это нужно при таких симптомах, как температура, головная боль, боль в мышцах, слабость, озноб, потеря аппетита. Если это легкое что-то, оно за пару дней пройдет, а если лучше не становится, то лучше с самого начала позвать доктора, чтобы поставить правильный диагноз», — подчеркнул он.

Жемчугов считает, что россиянам с хорошим иммунитетом «гонконгский» грипп не доставит больших неприятностей, но советует поберечь себя.

«Не стоит переживать из-за штамма гонконгского гриппа. Он значительно легче, чем, например, тот, который вызывал “испанку” в начале XX века, когда погибли миллионы людей. Сейчас все зависит от иммунитета человека. Хотя, опять же: лучше провести 2-3 дня дома, а не играть в рулетку. Больной с гриппом способен заразить пять-шесть других, даже простой чих распространяется на три-шесть метров», - добавил врач.

Врач также отметил, что нужно делать, чтобы не заболеть.

«Прививка — это хорошо, но она помогает именно только от гриппа, не от ОРВИ, хотя и облегчает заболевания. Еще один пик заражений обычно наступает после новогодних каникул, потому что все приходят, приезжают из отпусков, контактируют. Сейчас самое главное — проветривать помещение, убираться с хлоркой, а водителям городского транспорта держать температуру внутри на 20 градусах тепла. Это важно сразу по двум причинам: горожане могут выйти из дома и неправильно одеться, а так они не замерзнут и не перегреются. А еще потому, что кондиционеры фильтруют воздух от вирусов и не позволяют им распространяться», — указал он.

