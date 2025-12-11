Доктор предупредил о связи между депрессией и ожирением

Ожирение, диабет и депрессия — это не набор разрозненных диагнозов, а три звена общего нарушения обмена веществ, заявил эндокринолог, специалист сервиса наставников по здоровью Health Buddy Владислав Баршадский. Об этом он рассказал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предупредил, что связь между психическими и метаболическими процессами оказалась сильнее, чем считалось. Депрессия может иметь разные клинические проявления, но из-за нее увеличивается либо риск развития диабета, либо вероятность опасных сердечно-сосудистых болезней, которые и запускают метаболический сбой.

Данные эпидемиологических исследований, продолжил Баршадский, показывают, что ожирение увеличивает риск развития депрессии на 55 процентов, тогда как сама депрессия повышает вероятность набора лишнего веса на 71 процент. Таким образом формируется замкнутый круг, в котором каждое звено усиливает другое.

В свою очередь, инсулинорезистентность (состояние, предшествующее диабету) может годами оставаться бессимптомной, предупредил врач.

«В связи с этим человек с депрессией нуждается в метаболическом скрининге, а человек с инсулинорезистентностью — в оценке психического здоровья. Заниматься нужно не отдельными симптомами, а общим сбоем обмена веществ», — считает собеседник «Ленты.ру».

При этом он добавил, что хотя диагноз «метаболический сбой» звучит тревожно, он успешно корректируется: регулярная физическая активность, диета, нормализация сна и при необходимости медикаментозная поддержка могут существенно снизить риски развития как инсулинорезистентности, так и сбоя обмена веществ.

