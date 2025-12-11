Почему кефир, имбирь и морская рыба так полезны зимой

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора назвали пять доступных продуктов, регулярное употребление которых помогает укрепить защитные силы организма в сезон простуд.

В список ключевых для зимнего рациона продуктов, по информации Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, вошли имбирь, квашеная капуста, яблоки, кефир и морская рыба. По мнению экспертов, их сочетание витаминов, микроэлементов и полезных бактерий создаёт естественную поддержку иммунной системе.

Каждый из этих продуктов обладает уникальными свойствами:

Имбирь служит источником витаминов группы B, C, E, K, оказывает антисептическое действие и улучшает метаболизм.

Квашеная капуста – природный кладезь витамина C и пробиотиков (молочнокислых бактерий), которые необходимы для здоровья клеток и микрофлоры.

Яблоки поставляют в организм железо, калий и комплекс витаминов, способствуя укреплению сердечно-сосудистой системы.

Кефир улучшает состояние кишечной микрофлоры, напрямую связанной с иммунитетом, а также содержит кальций и витамин D.

Морская рыба обеспечивает белком, йодом и незаменимыми омега-3 жирными кислотами, нормализующими работу сердца и сосудов.

В ведомстве подчеркнули, что сбалансированное питание с включением этих продуктов является фундаментальным способом поддержать здоровье в холодное время года, когда риски респираторных заболеваний традиционно возрастают, передаёт издание Ugra-news.ru.