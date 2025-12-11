Почему стопа — это зеркало здоровья

Стопы являются фундаментом нашего организма, а также зеркалом здоровья. Мозоли и натоптыши - не лучший сигнал, на которой важно обратить внимание. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала травматолог-ортопед профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Антонина Завадская.

© Вести Подмосковья

«Стопа защищает уязвимые места от постоянного раздражения, но иногда защита подвергается изнашиванию: доставляет боль и неудобство, приводит к трещинам. Часто мозоли и натоптыши относят к одной патологии, но между ними есть различия. Натоптыши крупнее и занимают более широкую площадь. Как правило, их можно найти на пятке или подушечке стопы. Обычно они поначалу не болят, но мешают нормально ходить, появляется хромота. Мозоли меньше по размеру, глубоко врезаются в кожу и чаще всего появляются там, где происходит трение — например, обувь натирает пальцы», - объяснила специалист.

По словам ортопеда Завадской, мозоли и натоптыши указывают на то, что ступни подвержены чрезмерному трению, давлению или смещению. К причинам относится неправильно подобранная обувь, высокие каблуки (перенос веса вперед), деформации стоп, плоскостопие или высокий свод, повторяющиеся действия (бег, ходьба, стояние в течение долгого времени), сухость кожи при недостатке влаги, тонкие грубые носки. Кроме того, за состоянием стопы особенно тщательно нужно следить при диабете, периферической нейропатии и нарушении кровообращения - даже незначительное утолщение кожи может «впустить» инфекцию.