Молодой человек начал есть морковь каждый день по неожиданной причине

Блогерша, ведущая аккаунт в социальной сети TikTok под псевдонимом @hartcaffiene, рассказала, что ее партнер начал есть морковь каждый день по неожиданной причине. Историю необычной диеты британца опубликовало издание Mirror.

По словам девушки, ее молодой человек подвергался буллингу в школе и теперь хочет, чтобы у него развился каротиноз.

«Мой парень только что сказал мне, что ест морковь каждый день, потому что в третьем классе дети задирали его за то, что он слишком бледный», — рассказала она.

Как подтвердили в беседе с изданием специалисты, употребление продуктов, содержащих бета-каротин, помогает загореть, не обгорая. К таким продуктам относятся морковь, сладкий картофель и капуста кале. В свою очередь, некоторые исследования показывают, что бета-каротин может помочь снизить чувствительность к солнцу у людей с фоточувствительными заболеваниями.

