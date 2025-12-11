Диетолог рассказала о последствиях переедания оливье

Новогодний салат может стать причиной серьёзного дискомфорта и расстройства пищеварения, если превысить безопасную порцию. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, член и главный эксперт Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По словам эксперта, безопасной считается порция весом не более 150–200 граммов. Если на столе присутствуют другие угощения, количество салата лучше сократить до 100–150 граммов. Это связано с высокой калорийностью и сложным составом блюда, которое создаёт большую нагрузку на пищеварительный тракт.

При большом количестве может возникнуть дискомфорт, тяжесть в желудке, расстройство пищеварения. У людей с хроническими заболеваниями ЖКТ майонезные салаты способны вызвать обострение, предупреждает Русакова.

Диетолог отметила, что допустимая порция индивидуальна и зависит от возраста, состояния здоровья и общего меню праздничного ужина. В качестве более безопасной альтернативы она рекомендует обратить внимание на облегчённые варианты приготовления оливье.