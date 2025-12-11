Правда ли, что из-за редких прогулок люди болеют чаще?

В столичном регионе продолжается межсезонье - погода не из приятных. Существует мнение, что без прогулок на свежем воздухе не обойтись, ведь они благотворно сказываются и на иммунитете, и на настроении.

© Вести Подмосковья

«Человек, постоянно находящийся в замкнутых, часто перегретых и плохо проветриваемых помещениях, действительно более уязвим. Воздух в помещении суше, поэтому страдают слизистые оболочки носа и горла - наш естественный барьер против инфекций. В таких условиях вирусам легче проникнуть в организм», - объяснил в беседе с изданием «Вести Подмосковья» врач-терапевт сети медицинских центров Поликлиника.ру Александр Новиков.

Он подчеркнул, что во время прогулок в прохладную погоду тело тренируется адаптироваться к перепадам температуры. Активируются механизмы терморегуляции, укрепляются иммунные и сосудистые системы, улучшается кровообращение, усиливается работа дыхательной системы и клетки лучше насыщаются кислородом.