Врач рассказала, как оптимизировать умственный труд с пользой для здоровья

Специалист говорит, что регулярные перерывы нужны, чтобы производительность труда не падала. Она также предостерегла от употребления большого объема энергетиков и кофе.

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник рассказала, как в сегодняшних условиях сделать труд работников умственного труда безопасным. Прежде всего, рекомендуется каждые 45 минут делать короткие перерывы на 10 минут, поскольку взрослому человеку сложно дольше удерживать внимание. Из-за более продолжительных рабочих сессий продуктивность только снижается.

В беседе с корреспондентом Life.ru Елена Резник отметила, что в случае регулярного употребления энергетиков, кофе или крепкого чая в сочетании с малоподвижным образом жизни это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В целом же рекомендуется дозировать умственную нагрузку, но при грамотной организации рабочего процесса можно избежать всех негативных последствий.

