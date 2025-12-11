Как любителям горячего чая сохранить зубы

Зимой многие согреваются чашкой горячего чая или кофе, но такая привычка может навредить здоровью зубов. По словам специалистов, регулярное употребление слишком горячих напитков способно повредить эмаль и привести к повышенной чувствительности. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, почему это происходит и как минимизировать риски.

Эмаль, хотя и является самой твёрдой тканью организма, плохо переносит резкие перепады температур. Когда человек пьёт напиток горячее 60 градусов, поверхность зуба испытывает термический шок. Это приводит к образованию микротрещин, особенно если употреблять горячее на морозе.

В результате повышается проницаемость эмали, и в микротрещины легче проникают кислоты и красящие вещества, что может вызвать кариес и потемнение зубов.

Исследования показывают, что у 68% людей, регулярно пьющих напитки температурой выше 70 градусов, в течение двух лет развивается гиперчувствительность зубов. Наиболее агрессивными считаются чёрный чай и кофе, особенно с лимоном или молоком. Глинтвейн и грог опасны сочетанием высокой температуры, сахара и фруктовых кислот, а горячий шоколад образует липкий налёт, который дольше удерживает тепло у поверхности зубов. Даже полезные травяные отвары, такие как ромашка или имбирь, могут навредить, если их пить обжигающими.

Для защиты зубов достаточно соблюдать простые правила:

Контролируйте температуру. Дайте напитку остыть до 50−55 °C. Используйте соломинку. Это сократит контакт жидкости с зубами. Не задерживайте напиток во рту. Старайтесь глотать его сразу. Прополощите рот водой. Сделйте это через 10−15 минут после чаепития. Не чистите зубы сразу после горячего напитка. Подождите минимум 30 минут.

Таким образом, отказываться от согревающих напитков в холод не обязательно. Достаточно соблюдать умеренную температуру и простые меры предосторожности, чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми.

