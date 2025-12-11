Врач перечислил причины острых вспышек боли в анусе

Терапевт Хана Патель объяснила причины острых вспышек боли в анусе, длящихся от нескольких секунд до нескольких минут. Ее мнение приводит издание Metro.

Патель отметила, что чаще о такой боли сообщают женщины, чем мужчины. К причинам дискомфортных ощущений она отнесла спазм мышцы анального сфинктера, вызывающий внезапную боль в прямой кишке. С этим состоянием, уточнила врач, сталкиваются до 18 процентов людей в возрасте от 30 до 60 лет. Оно не опасно, и от такого спазма могут помочь теплые ванны, физиотерапия тазового дна, в тяжелых случаях — лекарства, которые расслабляют мышцы.

Более опасной причиной таких прострелов Патель назвала эндометриоз.

«Болезнь поражает структуры, расположенные позади матки, включая прямую кишку. Когда повреждения раздражают нервы малого таза или близлежащие ткани, это может спровоцировать внезапную острую боль в прямой кишке, особенно во время менструации», — объяснила она.

Среди других причин болевых ощущений в анусе она выделила синдром сдавления нерва и ИППП — гонорею, хламидиоз и герпес. Врач подчеркнула, что при любых болевых ощущениях в этой области стоит обратиться к специалисту.

