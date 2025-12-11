Раскрыт состав идеального завтрака

Врач Даниэль Лопес Розетти заявил, что по утрам необходимо употреблять белки, сложные углеводы, клетчатку и полезные жиры. Состав идеального завтрака он раскрыл в разговоре с изданием Infobae.

По словам Розетти, белок можно получить из яиц, молочных продуктов, сыра, йогурта или бобовых. Здесь все зависит от индивидуальных предпочтений. Сложные углеводы присутствуют в цельнозерновом хлебе, овсе и фруктах, отметил доктор.

Розетти также подчеркнул, что полезные жиры можно найти в орехах, оливковом масле и авокадо. Что касается клетчатки, которая необходима для правильной работы кишечника, она тоже поступает в организм из фруктов и цельнозерновых продуктов. Дополнить завтрак можно кофе или чаем, заключил специалист.

