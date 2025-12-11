Иммунолог рассказала об особенностях зимнего рациона для иммунитета

В Москве и Подмосковье продолжается период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. О критических значениях говорить не приходится, но все же мало кому хочется свалиться с температурой и насморком предпраздничной порой. Важно заботиться о своем иммунитете не только с помощью лекарств, но и включать в рацион полезные фрукты и овощи.

© Вести Подмосковья

«Необходимо добавить в меню оранжевые и красные овощи: тыкву, морковь, сладкий перец. Они содержат бета-каротин, который в организме превращается в витамин А, необходимый для здоровья слизистых оболочек — первого барьера на пути инфекций. Эти же продукты, как и доступная зимой квашеная капуста, являются хорошим источником витамина С. Квашеная капуста также содержит пробиотики, полезные для микрофлоры кишечника, что напрямую связано с работой иммунной системы», - рассказала изданию «Вести Подмосковья» аллерголог-иммунолог сети медицинских центров Поликлиника.ру Алина Романова.

А еще можно включить в рацион брокколи, цветную и брюссельскую капусту - в них содержится сульфорафан, обладающий противовоспалительными свойствами. Как отметила специалист, зимой полезной будет и хурма, которая содержит йод для поддержки обмена веществ и танины. Лук и чеснок питают полезные бактерии в кишечнике, они богаты фитонцидами, тормозящими развитие болезнетворных бактерий.