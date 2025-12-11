Ортодонт объяснила причину частых головных болей перед Новым годом

В декабре многие сталкиваются не только с предпраздничной суетой, но и с учащением головных болей. В беседе с «Чемпионатом» врач-ортодонт, спикер Eurokappa Academy Ксения Софроницкая объяснила, что это может быть напрямую связано со стрессом, который провоцирует бруксизм — непроизвольное сжатие челюстей и скрежет зубами, особенно во сне.

«Декабрь — традиционно самый напряжённый месяц. Хронический стресс часто проявляется как мышечный зажим. Жевательные мышцы (височные, жевательные, крыловидные) — одни из самых сильных в теле, и они легко вовлекаются в этот процесс. У многих людей усиливается бруксизм — днём это может быть сжатие челюстей, а ночью перерастать в скрежет», — пояснила специалист.

Это приводит к перенапряжению мышц и перегрузке височно-нижнечелюстного сустава, что вызывает характерную головную боль напряжения. Чаще всего это двусторонняя, давящая, тупая боль в висках, области лба, затылка и вокруг ушей. Боль может усиливаться к вечеру, после долгого разговора или жевания твёрдой пищи, уточнила врач.

К факторам риска врач также отнесла недосып, избыток кофеина, нерегулярное питание и напряжение мышц шеи. Заметить проблему можно по утренней боли в лице и висках, повышенной чувствительности или стираемости зубов, щелчкам в челюстном суставе.

Софроницкая рекомендует контролировать уровень стресса, снизить потребление кофеина и никотина, увеличить физическую активность и нормализовать сон. При выраженных симптомах стоит обратиться к ортодонту — может потребоваться изготовление защитной капы или ортодонтическое лечение. Также эффективна работа с источниками стресса совместно с неврологом или психотерапевтом.