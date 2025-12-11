Нутрициолог рассказала, кому стоит быть осторожнее с салатом «Оливье»

Салат «Оливье» — главное блюдо новогоднего стола, но некоторым людям стоит отнестись к его классическому рецепту с осторожностью. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала клинический нутрициолог Weda Clinic Алёна Вавилова.

Во-первых, это люди с чувствительным желчным пузырём или печенью. Комбинация майонеза, жирного мяса и яиц в традиционном рецепте может вызвать спазмы, тяжесть и вздутие.

«Но это не повод отказываться от салата полностью. Достаточно заменить жирные продукты на более лёгкие аналоги: использовать запечённую куриную грудку, облегчённый или домашний майонез, уменьшить количество масла. В таком виде оливье переносится гораздо комфортнее», — говорит нутрициолог.

Во-вторых, с осторожностью оливье следует есть тем, кто стремится похудеть.

«Да, оливье может быть калорийным, но здесь всё зависит от состава. Картофель и морковь в охлаждённом виде содержат резистентный крахмал, который, наоборот, полезен для микробиоты», — отмечает Вавилова.

Эксперт подчёркивает, что сам салат не «вредит фигуре» — важно лишь адаптировать рецепт: больше овощей, меньше жиров, лёгкая заправка. И оливье спокойно впишется в новогодний ужин, не мешая снижению веса.

И ещё один важный нюанс — индивидуальная реакция на продукты. Вавилова отмечает, что у некоторых людей после употребления определённых ингредиентов появляются неприятные симптомы со стороны ЖКТ или общее ухудшение самочувствия.