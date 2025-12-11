Перечислены полезные для сердца продукты

Здоровье сердца определяется в первую очередь повседневным рационом, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, физиолог Александр Калюжин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Врач уточнил, что очень полезны для сердца цитрусовые, яблоки, груши, ягоды, бананы, киви, а также листовые и крестоцветные овощи — шпинат, брокколи, белокочанная и брюссельская капуста, морковь, томаты. Он напомнил, что овощи и фрукты — источник калия, магния, антиоксидантов и пищевых волокон, снижающих риск атеросклероза за счет влияния на липидный профиль и хроническое воспаление сосудистой стенки.

«Цельнозерновые — овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб. Обеспечивают медленные углеводы и растворимую клетчатку, помогают контролировать массу тела, гликемию и уровень холестерина. Бобовые — прежде всего чечевица, фасоль, нут. Они богаты растительным белком и клетчаткой, позволяют реже использовать красное и переработанное мясо, уменьшая поступление насыщенных жиров и соли», — рассказал Калюжин.

Вместе с тем он отметил, что для здоровья сердечно-сосудистой системы с позиции профилактической медицины принципиально не только включать в рацион эти продукты, но и ограничивать вредные (соль, сахар, трансжиры и переработанное мясо), что поможет сформировать устойчивый, физиологически обоснованный тип питания, заключил эксперт.

Ранее физиолог Александр Калюжин предупредил об опасности безалкогольного пива. По его словам, в нем содержится большое количество сахара, который приведет к ожирению.