Названа безопасная доза вина

Взрослому здоровому мужчине в день можно употреблять по полбутылки вина. Об этом РАН, замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр Панасюк.

По его словам, «безопасная» доза вина для мужчин составляет три бокала по 120 миллилитров в сутки. Для женщин — на бокал меньше. Однако, уточнил эксперт, о таких дозах можно говорить, исходя не из научных доказательств, а из «практического опыта» французов, которые возвели традицию выпивать бокал вина за обедом в культ.

Ранее врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев развеял главные мифы про алкоголь. По его словам, алкоголь высокого качества опасен даже в малых дозах, а слабоалкогольные напитки могут быть вреднее крепких.