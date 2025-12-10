Сухой кашель в отопительный сезон: в чем причины и что с этим делать

Отопительный сезон — время, когда наши дома наполняются теплом, но вместе с ним часто приходит и неприятный спутник — сухой кашель. Этот навязчивый симптом может изрядно испортить настроение и самочувствие, особенно когда кажется, что он не проходит неделями. Врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр Елена Павлова помогла разобраться, почему так происходит и что можно предпринять, чтобы облегчить это состояние.

Главная причина сухого кашля

Причиной кашля не всегда являются вирусы, это скорее сложившиеся обстоятельства, так как при снижении влажности воздуха нашим слизистым сложнее приспособиться.

«Отопительные приборы и холодный уличный воздух, который сам по себе сухой, резко снижают относительную влажность в помещении до 20—30% и ниже, а норма, при которой нам хорошо дышать, 40—60%. Слизистые оболочки носа, глотки, трахеи пересыхают при такой влажности, и их защитная функция, а именно мукоцилиарный клиренс, нарушается», — рассказывает эксперт.

Таким образом, слизистые становятся раздраженными и гиперчувствительными, поэтому они реагируют кашлевым рефлексом на малейшие раздражители: пыль, собственные движения, глубокий вдох. При этом возникает сухой, непродуктивный, надсадный кашель, часто усиливающийся ночью и утром.

Дополнительные факторы, которые усиливают кашель

Во-первых, это пыль. Воздух от батарей поднимается и усиливает циркуляцию пыли, которая может содержать аллергены — частицы клещей, шерсть домашних животных, саму пыль. Также это химические раздражители, например, испарения от моющих средств, освежителей воздуха, ремонтных материалов. Перепады температуры, мороз на улице или жара в доме могут усиливать спазм сосудов носоглотки, нарушая кровоснабжение и регенерацию слизистых.

Когда бить тревогу и идти к врачу

Важно отслеживать, когда сухой кашель защитного характера перерос в симптом, который говорит о развитии болезни. В этом случае кашель длится более 7 дней без улучшения от увлажнения воздуха в помещении.

«Если появилась мокрота, особенно зеленоватая, желтая, с кровью, возникло повышение температуры, боль в груди, одышка, сильная слабость, это говорит о том, что происходит развитие инфекции и формируется бронхит», — подчеркивает врач.

Отопительный сезон может обострить такие опасные состояния, как аллергия, астма, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ).

Алгоритм действий: лечение среды, а не симптома

Чтобы минимизировать возникновение сухого кашля, важно начать увлажнение воздуха с момента начала отопительного сезона. Поддерживайте тепло в помещении на уровне 20—22°C, а если температура воздуха выше — проветривайте комнаты, открывайте форточки. Елена:

«Используйте увлажнители воздуха, как паровые, так ультразвуковые, чтобы поддерживать влажность 40—60%. Измеряйте влажность гигрометром и хорошо очищайте увлажнители, чтобы они не превратились в источник инфекции. Если нет увлажнителя, то используйте мокрые полотенца, которые можно развесить на батареи. Также можно поставить емкости с водой, комнатные растения и проводить регулярную влажную уборку».

Промывание носа и полоскание горла изотоническими солевыми растворами 2—3 раза в день поможет механически смыть раздражители и увлажнить слизистые, также можно использовать ингаляции с физраствором через небулайзер или паровые ингаляции. Поможет также рассасывание леденцов для стимуляции слюноотделения и смягчения глотки.

Важно употреблять теплую жидкость в течение дня в достаточном количестве, это может быть вода, компоты, травяные чаи, чтобы поддерживать слизистые изнутри. Уберите раздражители — постарайтесь не использовать в этот период аэрозоли, замените перьевые подушки на гипоаллергенные, чаще стирайте постельное белье.

Распространенные ошибки самолечения

Не нужно применять без необходимости противокашлевые препараты центрального действия на основе кодеина без назначения врача, так как, подавляя кашлевой рефлекс при сухости, может быть заблокировано очищение дыхательных путей, что ухудшит состояние.

«Отхаркивающие средства по типу муколитиков при абсолютно сухом кашле без мокроты могут усилить раздражение, если им нет мокроты. Не злоупотребляйте сосудосуживающими спреями для носа, так как они еще больше сушат слизистую, вызывая медикаментозный ринит. И не стоит игнорировать симптомы, списывая все на „сухой воздух“, лучше отслеживать их, чтобы вовремя обратиться к врачу», — подчеркивает специалист.

Сухой кашель в отопительный сезон — это сигнал помощи от слизистых оболочек для того, чтобы изменить микроклимат в помещении с помощью увлажнения, правильной температуры и чистоты. Если же, несмотря на все меры, кашель сохраняется или меняет характер — это прямое показание для визита к врачу.