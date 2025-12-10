Почему индекса массы тела недостаточно для оценки здоровья

Индекс массы тела (ИМТ) широко используется как простой инструмент оценки веса, но специалисты подчеркивают: он не может служить универсальным показателем здоровья.

Индекс массы тела, для расчета которого нужно вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате, знакомый многим показатель – особенно тем, кто следит за своим весом или здоровьем. Нормальным считается ИМТ в диапазоне от 18,5 до 24,9. Значения ниже указывают на недостаток массы тела, выше – на избыточный вес или ожирение.

Однако, по словам Ольги Малинской, руководителя медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан, ИМТ нельзя считать универсальным показателем здоровья, подходящим всем без исключения – он актуален только для взрослых людей в возрасте от 18 до 65 лет. ИМТ не подходит для оценки состояния детей, пожилых людей с возрастной потерей мышечной и костной массы, а также беременных женщин.

Главное ограничение ИМТ – его упрощённость. Показатель учитывает только рост и вес, игнорируя состав тела. Например, у спортсменов с высокой мышечной массой ИМТ может указывать на избыточный вес, хотя с медицинской точки зрения это не будет патологией. Аналогично ИМТ не отражает распределение жировой ткани, уровень физической активности, мышечную или костную массу.

Тем не менее, как отмечают врачи, ИМТ может служить полезным инструментом первичной оценки. Существенные отклонения от нормы часто коррелируют с повышенными рисками – в частности, для сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата. В таких случаях рекомендуется дополнительная диагностика и, при необходимости, коррекция образа жизни.