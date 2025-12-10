Почему важно обращаться к дерматологу при высыпаниях

Врач-дерматолог Екатерина Данилина предупреждает, что многие кожные заболевания могут имитировать аллергические проявления. В интервью специалист из медицинского центра «Альфскрин» подчеркнула, что пациенты нередко ошибочно принимают любые высыпания за аллергию и начинают заниматься самолечением. Однако, по словам Данилиной, подобное заблуждение часто приводит к ухудшению состояния и затягиванию процесса выздоровления.

«Вообще любое кожное заболевание может маскироваться под аллергическую реакцию, особенно в понимании пациента. Поэтому, приходя на прием, они уже с достаточно весомым списком антигистаминов, то есть противоаллергических препаратов приходят, которые попробовали и которые с большей вероятностью не помогли, поскольку большинство кожных болезней это не аллергия», – объясняет дерматолог в разговоре с Тульской службой новостей.

Под видом аллергии могут скрываться разнообразные болезни: атопический дерматит, особенно распространенный среди детей, инфекционные и грибковые кожные поражения, а также псориаз. Медики настоятельно советуют не заниматься самостоятельной диагностикой аллергии, а обращаться к специалисту для назначения адекватного ухода и лечения.