Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова рассказала, какие риски для здоровья несет злоупотребление майонезом. Скрытую опасность этого соуса она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Для производства майонеза используется большое количество подсолнечного масла, что делает его крайне калорийным. Например, на 100 граммов покупного соуса приходится около 700 килокалорий. Из-за этого повышается риск ожирения и избыточного потребления омега-6 жирных кислот, что может привести к ожирению и развитию болезней сердца и сосудов», — предупредила врач.

Кроме того, по ее словам, в состав майонеза промышленного производства часто входят трансжиры, которые добавляют, чтобы увеличить срок годности продукта. Эндокринолог объяснила: эти вещества опасны тем, что они повышают риск развития атеросклероза.

При этом доктор подчеркнула, что совсем исключить майонез из рациона не стоит. Важно просто не злоупотреблять им. Например, можно пару раз в месяц делать салат с этим соусом — для 500 граммов салата будет достаточно двух-трех столовых ложек майонеза, посоветовала врач. В качестве альтернативы она также предложила попробовать заправить салат йогуртом или кефиром.

