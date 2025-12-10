Медики избавили от зависимости курившего 60 лет мужчину

Новосибирские врачи помогли избавиться от пагубной привычки 79-летнему пенсионеру. Всего за два месяца борьбы с зависимостью показатели его здоровья существенно улучшились.

Сибиряк обратился в кабинет по отказу от курения центра здоровья для взрослых городской клинической поликлиники № 29. Пожилой мужчина рассказал, что курит уже почти шесть десятков лет и очень хотел бы избавиться от пристрастия к никотину. По данным Минздрава региона, он стал самым возрастным пациентом, желающим избавиться от никотиновой зависимости.

"Первый прием был в октябре этого года, – рассказывает главный врач ГКП № 29 Альбина Николаева. – Стаж курения 59 лет, на момент приема курил пачку в день, это 20 сигарет. В анамнезе доходило и до трех пачек. Индекс пачка-лет – 59, злостный курильщик, высокий риск хронической обструктивной болезни легких. Врач провел беседу для повышения мотивации, составил индивидуальный план отказа от курения, пациенту были рекомендованы постепенные шаги".

Пенсионер следовал всем полученным рекомендациям. Первым делом он уменьшил количество выкуриваемых сигарет в сутки с 20 до 2-5. А уже в декабре выяснилось, что его здоровье заметно улучшилось.

"Концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе снизилась с 35 до 10 ррm, концентрация карбоксигемоглобина в крови – с 4,8 до 1,75 %, - пояснили в минздраве Новосибирской области. - Жизненная емкость легких увеличилась с 1,76 до 2,01 литра".

Врачи уверяют, что ни возраст, ни стаж курения не являются непреодолимым препятствием, если человек хочет избавиться от вредной привычки.