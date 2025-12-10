Эксперт рассказал, почему важно делать зарядку по утрам зимой

Это ключ к поддержанию здоровья в холодное время года. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», почему важно делать зарядку по утрам зимой. По его словам, в этот период снижается общая двигательная активность, замедляется метаболизм, а иммунитет ослабевает.

Регулярная утренняя гимнастика стимулирует кровообращение, ускоряет обмен веществ и «запускает» организм после ночного покоя. Эффективность утренних нагрузок зимой выше: тело тратит больше энергии на терморегуляцию, что усиливает метаболический отклик. В отличие от лета, зимой особенно важно разогреть мышцы и суставы, чтобы избежать скованности и травм.