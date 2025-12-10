Секрет монахов: какие травы они использовали, чтобы продлить жизнь

В​‍​‌‍​‍‌ средние века монахи экспериментировали с разными лечебными средствами в поисках эликсира молодости. По словам автора канала «Калдырье», один из самых известных примеров — ликер «Бенедиктин», состоящий из 27 трав и пряностей.

Монахи же делали свои эликсиры из трав, зная, чем они полезны: шалфей — для иммунитета, розмарин — для крови, мелисса — для успокоения, мята — для пищеварения, а тимьян — для сердца. Алкоголь служил для того, чтобы сохранить все это богатство и вытянуть пользу из растений.

Если вдруг захотите сделать что-то похожее дома, вот упрощенный рецепт. Банку наполняете сушеным шалфеем, розмарином, мелиссой, тимьяном, цедрой лимона и корицей. Добавляете мед и заливаете половиной литра водки или коньяка, а затем отправляете в темное место на пару недель. Каждый день взбалтываете и выпиваете не больше 30 граммов в сутки.