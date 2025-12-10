Эндокринолог назвал мясо с самым высоким содержанием белка и железа

Чемпионат.com

Однако у продукта есть и недостатки. Как рассказал врач-эндокринолог Григорий Долгушин в беседе с NEWS.ru, конина может считаться одним из самых полезных видов мяса.

Эндокринолог назвал мясо с самым высоким содержанием белка и железа
© Чемпионат

По словам эксперта, она содержит больше белка, чем любая другая разновидность мяса, включая говядину. При этом её белок усваивается организмом значительно быстрее. Кроме того, это мясо содержит в полтора раза меньше жирных кислот, чем свинина, и отличается низким уровнем холестерина.

Концентрация железа в конине в два раза выше, чем в говядине, отметил Долгушин. Её регулярное употребление помогает поддерживать необходимые показатели минерала, что особенно важно для женщин с низким гемоглобином и ферритином.

Однако у этого продукта есть и существенные недостатки. Врач обратил внимание на его специфический резкий запах и вкус, которые нравятся далеко не всем. Кроме того, конина относится к скоропортящимся продуктам, поэтому употреблять её в пищу нужно сразу после покупки.