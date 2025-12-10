Эндокринолог рассказала, как не поправиться зимой

В холодное время года многие сталкиваются с нежелательной прибавкой в весе. Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова в беседе с URA.RU объяснила, с чем это связано и как сохранить форму в холодное время года.

По словам специалиста, короткий световой день и низкие температуры закономерно снижают физическую активность: люди меньше времени проводят на улице и реже занимаются спортом. Чтобы компенсировать этот сезонный спад, врач рекомендует уделять умеренным физическим нагрузкам 3-4 раза в неделю.

Не менее важен и режим питания. Стабильные приёмы пищи помогают не допускать переедания, отмечает Маргарита Белоусова. Сбалансированный рацион и достаточный сон также являются ключевыми факторами в контроле веса.