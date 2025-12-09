Какие алкогольные напитки вызывают самое сильное похмелье

Биолог Ирина Лялина, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, рассказала, какие алкогольные напитки вызывают наиболее тяжёлые последствия на утро.

В интервью рассказала NEWS.ru она заявила, что тёмные спиртные напитки организм переносит значительно хуже, чем светлые. Особенно тяжёлое похмелье вызывают коньяк и красное вино из-за высокого содержания в них сивушных масел, танинов и других веществ.

«В тёмных алкогольных напитках – бурбоне, виски, роме и коньяке, пояснила специалист, – содержится большое количество сивушных масел и других вредных примесей, которые значительно усугубляют состояние после употребления».

Красное вино, богатое танинами и сульфитами, по её словам, также может стать причиной тяжёлого похмелья. Не лучшим образом сказывается на самочувствии и тёмное пиво – содержащиеся в нём вещества замедляют метаболизм алкоголя.