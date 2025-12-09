Какие алкогольные напитки вызывают самое сильное похмелье

Названы алкогольные напитки, вызывающие самое сильное похмелье

Биолог Ирина Лялина, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, рассказала, какие алкогольные напитки вызывают наиболее тяжёлые последствия на утро.

В интервью рассказала NEWS.ru она заявила, что тёмные спиртные напитки организм переносит значительно хуже, чем светлые. Особенно тяжёлое похмелье вызывают коньяк и красное вино из-за высокого содержания в них сивушных масел, танинов и других веществ.

«В тёмных алкогольных напитках – бурбоне, виски, роме и коньяке, пояснила специалист, – содержится большое количество сивушных масел и других вредных примесей, которые значительно усугубляют состояние после употребления».

Красное вино, богатое танинами и сульфитами, по её словам, также может стать причиной тяжёлого похмелья. Не лучшим образом сказывается на самочувствии и тёмное пиво – содержащиеся в нём вещества замедляют метаболизм алкоголя.

«Прозрачные напитки, такие как водка или белый ром, вызывают менее тяжёлое похмелье, поскольку в них содержится меньше дополнительных веществ», – резюмировала биолог.
