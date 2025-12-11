Названы полезные и вкусные альтернативы главному новогоднему салату

На смену традиционному, но тяжёлому «Оливье» на новогодний стол могут прийти более полезные и лёгкие салаты. Об этом рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с NEWS.ru. Врач предложила несколько здоровых альтернатив классическим майонезным закускам.

По словам врача, отличной заменой станет салат с киноа и свежими овощами. Эта крупа — ценный источник белка и клетчатки. Для приготовления нужно смешать отварное киноа с огурцами, помидорами, авокадо, кукурузой, зеленью и заправить лимонно-оливковой смесью.

Ещё один полезный вариант — классический винегрет на растительном масле, который богат клетчаткой и витаминами. Также гастроэнтеролог рекомендует салаты из свежих овощей с лёгкой заправкой из оливкового масла и лимонного сока или натурального йогурта с горчицей. Для сытности в них можно добавить отварную куриную грудку или индейку.

Для любителей морепродуктов подойдёт салат с креветками, авокадо, огурцом и зеленью, заправленный соком лайма или оливковым маслом.