Эксперт предупредил о неочевидной опасности искусственных елок

Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко предупредил о серьёзных рисках, связанных с использованием искусственных новогодних ёлок.

В интервью изданию Readovka он, в частности, заявил, что несмотря на то, что искусственные ели служат дольше натуральных, их производство и использование сопряжено с множеством проблем.

По его словам, основной материал изготовления – поливинилхлорид (ПВХ) – представляет опасность для здоровья человека. Как отмечает специалист, искусственные деревья часто имеют характерный пластиковый запах, а применяемые производителями ароматизаторы нередко содержат вредные химические соединения.

В отличие от искусственных, живые ели, пояснил Рыбальченко, обладают полезными свойствами: их природный аромат способствует укреплению иммунитета и очищает воздух от болезнетворных бактерий.

Особую озабоченность, добавил эколог, вызывает вопрос утилизации искусственных ёлок, так как при разложении или сжигании они наносят серьёзный ущерб окружающей среде.

Дополнительную опасность представляет пожароопасность ПВХ-материалов: при нагревании они выделяют токсичные вещества.

В этой связи эксперт рекомендует тем, кто всё же использует искусственные ели, проветривать их на балконе в течение двух недель перед установкой, особенно если дерево долго хранилось в упаковке или было недавно приобретено.