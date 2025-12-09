Сексолог перечислил главные витамины и минералы для мужского здоровья

Сексолог Екатерина Матвеева рассказала о ключевых элементах, необходимых для поддержания мужского здоровья.

© РИА Новости

В интервью NEWS.ru она, в частности, заявила, что особую роль играют цинк и витамин D, однако их дефицит стал практически неизбежным в современных условиях.

По её словам, даже при идеально сбалансированном питании организм может испытывать нехватку важных микроэлементов.

«Цинк – это наш главный минерал, его нехватка чувствуется сразу: падает иммунитет, снижается мужской тонус, – подчеркнула специалист. – Витамин D играет роль не просто витамина, а настоящего гормона, отвечающего за настроение, энергию и жизненный тонус. При его недостатке цинк может усваиваться неправильно».

Не менее важен для мужского здоровья, по её словам, магний, который помогает справляться со стрессом. Его уровень снижается из-за употребления кофе и интенсивных тренировок. Без достаточного количества магния возникают проблемы со сном, нервное напряжение и мышечные судороги.

Особую роль играет и омега-3, которая, как объясняет сексолог, служит «смазкой» для всех систем организма – от мозга до суставов.