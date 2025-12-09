Почему зубы зимой ноют и трескаются даже у тех, кто чистит их дважды в день
Признаемся: в холода мы больше думаем о теплых перчатках и шарфе, термобелье и горячем какао, но не о зубах. А они в это время переживают настоящий стресс. Мороз, сухой воздух от батарей, контраст «ледяной ветер и обжигающий кофе», желание съесть что-нибудь сладенькое — все это бьет по эмали и деснам сильнее, чем кажется. В итоге — внезапная чувствительность, кровоточивость и боль.
О том, как защитить зубы и полость рта в самый суровый сезон, нам рассказал Арам Давидян — врач-стоматолог-хирург, имплантолог и ортопед, который каждый день видит, как зима превращает мелкие проблемы в большие.
Что именно происходит с зубами в холода
Организм бросает все силы на обогрев жизненно важных органов, а руки, ноги и зубы остаются «на вторых ролях». Добавьте сюда:
- резкие перепады температур (вышли из теплого метро — вдохнули морозный воздух — зашли в кофейню и сразу глоток кипятка);
- влажность в квартире 15–20 % (как в пустыне);
- сезонные вирусы и сниженный иммунитет;
- рацион из кислых цитрусовых, сладких десертов и горячих напитков.
Результат предсказуем: эмаль истончается, дентин становится чувствительным, десны воспаляются, бактерии чувствуют себя как дома.
Почему от холодного воздуха буквально «стреляет» в зубах
«При минусовых температурах ткани зуба острее реагируют на внешние раздражители: сосуды сужаются, дентин становится более восприимчивым. Контраст „улица плюс горячий напиток“ может привести к резким кратковременным болям», — объясняет Арам Давидян.
Простые правила, которые спасут нервы (и зубные тоже):
- на улице дышать только носом — да, даже если накрашенные ресницы примерзают;
- не пить горячее сразу после морозной прогулки (подождите хотя бы 10 минут);
- если зуб «прострелило» больше двух раз — это не «пройдет», это сигнал записаться к врачу. За такой болью часто скрываются микротрещины или кариес в начальной стадии.
Сухой воздух ворует слюну — главную защитницу зубов
Отопление превращает квартиру в духовку без пара. Влажность падает, слюны вырабатывается меньше, а именно она нейтрализует кислоты и возвращает эмали минералы. Без слюны кариес развивается быстрее, а зубы становятся уязвимыми.
Что делать:
- пьем теплую воду маленькими глотками весь день (ставьте бутылку на рабочий стол);
- включаем увлажнитель воздуха (и кожа скажет спасибо);
- жуем жвачку без сахара или грызем морковь и яблоки — слюна побежит активнее.
Эмаль под ударом: как помочь ей выстоять
Зимой мы буквально «купаем» зубы в кислоте: мандарины, глинтвейн, имбирный чай с лимоном, красное вино, газировки. Плюс контраст: горячее- холодное. Эмаль не успевает восстанавливаться.
«В этот период особенно важна реминерализирующая терапия. Она обычно включает в себя использование средств с укрепляющими компонентами. Выбор состава индивидуален: это могут быть фторидные формулы или продукты с биоактивными минералами. Оптимальный вариант зависит от чувствительности, состояния твердых тканей и медицинских рекомендаций», — подчеркивает Арам Давидян.
На практике: сходите к стоматологу до конца января и попросите подобрать пасту, гель или мусс именно для вас. Это займет 15 минут, а эффект почувствуете уже через две недели.
Десны тоже страдают от холода
Сосуды сужаются, кровоснабжение ухудшается, иммунитет падает из-за нехватки витамина D — и вот на щетке следы крови, хотя раньше такого не было.
Простые шаги для спасения:
- сдайте анализ на витамин D (если ниже 40 нг/мл — принимайте добавку);
- чистите зубы мягкой щеткой круговыми движениями, слегка массируя десны;
- не отменяйте профессиональную гигиену «потому что ничего не болит» — зимой налет скапливается быстрее.
Когда бежать к стоматологу не откладывая
Зима любит проявлять старые проблемы:
- зуб реагирует на холодное/горячее дольше 5–7 секунд;
- десны кровят регулярно;
- появился неприятный запах, который не уходит после чистки;
- щека отекла, пломба шатается, зуб треснул после леденца.
Это не «до весны потерплю». Это «записываюсь сегодня».
Зимний рацион без вреда для улыбки
Минимум:
- кислых соков, газировок и леденцов-«убийц»;
- контраста «мороженое сразу после супа» (да, некоторые так делают).
«После мандаринов, вина или кофе с лимоном — просто прополощите рот чистой водой. Не трите зубы щеткой сразу: подождите 30–60 минут, чтобы эмаль восстановилась», — советует врач-стоматолог.
Ежедневная гигиена, которая реально работает зимой
- Утром и вечером — 2 полные минуты очищения мягкой щеткой.
- Флосс или ершики — каждый вечер, без исключений.
- Язык чистим отдельно (там скапливается до 80 % бактерий).
- После кислого и горячего — только полоскание, щетку откладываем.
Зима — время, когда зубы нуждаются в двойной заботе. Потратьте немного внимания сейчас — и весной не придется тратить деньги на лечение. Улыбайтесь смело даже в самый сильный мороз: красивая улыбка согревает не хуже кашемира.