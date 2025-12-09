Названы причины постоянного ощущения холода

У некоторых людей повышена чувствительность к холоду: они мерзнут в комнате с комфортной температурой и жалуются на вечно ледяные руки/ноги. Как отмечает издание Lady.Pravda.Ru, такое состояние не всегда связано с болезнью, но порой может сопровождать ряд диагнозов.

© Вести Подмосковья

Так, постоянный холод обычно появляется из-за дефицита калорий и недостаточной массы тела, дефицита витамина В12, нарушений уровня сахара в крови, обезвоживания при недостаточном потреблении жидкостей, снижения функции щитовидной железы, железодефицитной анемии, хронического недосыпа и перегрузки нервной системы, проблем с кровообращением и сосудистых нарушений. Иногда причиной становятся побочные эффекты от лекарств.

При постоянном замерзании следует проконсультироваться с врачом и сдать анализы: общий анализ крови, ферритин и сывороточное железо, витамин В12 и фолиевая кислота, глюкоза, ТТГ и свободный Т4, липидный профиль.