Кардиолог предупредил о коварстве пороков сердца

Пороки сердца — это сложные и потенциально опасные состояния, которые могут долго оставаться незамеченными, предупредил кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин. О скрытом коварстве этой патологии он рассказал «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Врач объяснил, что пороками сердца считаются стойкие нарушения работы органа, вызванные патологическими изменениями в его строении, клапанах или крупных сосудах. Эта патология может быть врожденной или развиться как осложнение перенесенных инфекций, травм, возрастных изменений или хронического воспаления.

По словам Кокина, главная и вместе с тем неочевидная опасность пороков сердца заключается в том, что они маскируются под другие болезни.

«Многие люди списывают симптомы, характерные для пороков сердца, на усталость, стресс, загруженность или совершенно другие болезни. А между тем, чем раньше выявлен порок, тем выше шансы избежать серьезных осложнений», — отметил кардиолог.

В связи с этим он призвал при появлении учащенного сердцебиения, быстрой утомляемости, одышки при умеренной нагрузке или боли в груди не откладывать визит к врачу. Кокин подчеркнул: пороки сердца — это не приговор, но только при условии своевременной диагностики и корректного лечения.

Ранее врач-реаниматолог Мария Кривега назвала признаки приближающегося инфаркта. По ее словам, перед сердечным приступом могут появиться боль в животе и тошнота.