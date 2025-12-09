Сомнолог раскритиковал недавнее исследование о пользе кофе для сна

Воздействие кофе на человека зависит от индивидуального набора генов, однако в любом случае маловероятно, что кофе приносит пользу сну. Об этом НСН заявила член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова.

© nsn.fm

Новое исследование ученых из Цюрихского университета (Швейцария) показало, что у тех, кто выпивает четыре и более чашек в день, ночной сон становится короче, но при этом глубже. Результаты были опубликованы в издании Journal of Psychopharmacology. Ученые отметили, что у часто пьющих кофе людей усиливается фаза самого глубокого и восстановительного сна, когда организм лучше всего отдыхает. Черкасова назвала это исследование неточным, усомнившись, что кофе позитивно влияет на качества сна.

«Есть другие многочисленные и объемные исследования, которые говорят о том, что кофеин, наоборот, усиливает сегментацию сна. Это значит, что глубокого восстанавливающего сна становится относительно меньше, человек чаще просыпается и спит более поверхностно. Есть также исследования о том, что в некоторых выборках люди высыпаются на 22 минуты дольше после употребления кофеина за шесть часов до сна и позднее. Работ очень много, но их проблема в том, что они несколько разрозненные, на разных выборках, с разными дозировками кофеина и чаще всего они выявляют не причинно-следственную связь, а корреляцию. Возможно, так произошло и в описанном случае. Вообще есть два гена, которые определяют чувствительность к кофеину и длительность его действия. Каждый из этих генов имеет по нескольку вариантов. Есть люди, у которых кофеин вредит сердечно-сосудистой системе, а есть те, кому в этом плане кофе не вредит: давление не повышается, нагрузка на сердце не наказывается. Примерно 12% населения кофеин не наносит абсолютно никакого вреда. Маловероятно, что кофе приносит сну пользу, — или не влияет, или вредит», — сказала Черкасова.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен.