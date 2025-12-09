Доступное упражнение против запоров: займет всего пять минут в день

Здоровье​‍​‌‍​‍‌ человека в большой мере зависит от состояния кишечника, печени и почек. Помогает улучшать их состояние простое и доступное упражнение для мышц брюшного пресса, о котором рассказывает Сергей Бубновский.

Как выполнять: ложитесь на пол на спину. Зафиксируйте тело, ухватившись прямыми руками за головой за неподвижную опору — например, за край дивана или дверные косяки, если вы лежите в проеме. На выдохе начинайте поднимать прямые или слегка согнутые в коленях ноги. Делайте 5-20 подъемов за один подход.

Делайте упражнение на пустой желудок: либо за 30-60 минут до еды, либо через 2-3 часа после. Лучшее время — утро или вечер, но не прямо перед сном. При пупочной, паховой грыже или грыже белой линии живота поднимать прямые ноги не рекомендуется. Можно делать вариант с согнутыми ногами, положив под голову валик, чтобы подбородок был прижат к груди.

Также это упражнение помогает бороться с запорами, а для усиления эффекта можно выпить стакан теплой воды или зеленого чая.

Со временем, когда тело будет готово, можно закидывать поднятые ноги за голову, стараясь коснуться носками дивана (упражнение «полуплуг»). Это дополнительно растянет поясничный отдел позвоночника. Более глубокий вариант с опусканием ног за голову допустим только для физически подготовленных людей.

Главное — регулярность. Ежедневное выполнение этого упражнения улучшает работу внутренних органов, способствует хорошему пищеварению и общему самочувствию. Начинайте постепенно, прислушивайтесь к своему телу и учитывайте ​‍​‌‍​‍‌противопоказания.