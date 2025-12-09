Сколько нужно спать, чтобы чувствовать себя наиболее активным?

Только 12,9 % людей соблюдают рекомендованные нормы и по продолжительности сна, и по физической активности. При этом, как показало новое исследование, эти два важных фактора здоровья человека находятся в прямой зависимости. И путь к активной жизни целесообразнее всего начать именно с нормализации сна.

В новом исследовании использовались данные более 70 тысяч человек, которые в течение примерно 3,5 лет отслеживали свой сон и физическую активность с помощью датчика сна и смарт-часов.

Недавние исследования показали, что 8000 шагов в день — важный порог для взрослых, позволяющий снизить риск многих неблагоприятных последствий для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания и смертность от всех причин. Пожилым людям для этого достаточно 6000 шагов.

Что касается сна, то, в среднем, взрослым в возрасте от 26 до 64 лет для поддержания здоровья и работоспособности рекомендуется спать от 7 до 9 часов в сутки, а пожилым людям — 7–8 часов.

Однако, как показали новые данные, только 12,9 % людей регулярно высыпались и имели достаточную физическую активность (сон 7-9 часов и более 8000 шагов).

Почти 17% участников имели критические для здоровья показатели: сон менее 7 часов и физическую нагрузку менее 5 000 шагов в день. Такое сочетание ассоциировано с повышенным риском развития хронических заболеваний, ожирения и проблем с психическим здоровьем.

При этом большинство (>64%) людей не могли одновременно соблюдать рекомендации по продолжительности сна 7–9 часов и выполнению более 5000 шагов в день. Однако именно качество и количество сна имело важное значение для уровня физической активности на следующий день. При этом обратная связь не была такой выраженной.

«Мы обнаружили, что хороший ночной сон — особенно качественный сон — помогает быть более активными в течение дня. Люди, которые хорошо спали, как правило, больше двигались на следующий день. Но дополнительные шаги не улучшали качество сна ночью. Это подчеркивает важность сна для повышения физической активности», — цитирует МedicalХpress авторов работы.

В связи с этим, авторы считают, что, в первую очередь, в рамках информирования населения о здоровом образе жизни следует делать акцент на том, что хороший сон является необходимым условием для физической активности.