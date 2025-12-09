Как избавиться от сахарной зависимости

Самые лучшие альтернативные источники сладостей и сахара — это те, которые есть в природе, рассказала в беседе с RT врач-диетолог Марият Мухина.

«Например, трегалоза. Это сахар грибов и ракообразных. Трегалоза не задействует инсулиновые системы. То есть фактически она не напрягает поджелудочную железу. Она сразу проникает в клетку и не разрушает человеческие белки», — пояснила она.

По словам врача, трегалоза не повышает уровень сахара в крови и защищает клетки.

«Хотя у некоторых людей трегалоза может вызывать газообразование, оказывать слабительный эффект. Но это очень редко», — добавила она.

Далее хорошим заменителем сахара может быть архат, он же фрукт Будды, продолжила Мухина.

«Его плоды имеют сладкий вкус и используются в медицине для лечения нарушений иммунитета, расстройства пищеварения. Экстракт плодов примерно в 200 раз слаще рафинированного сахара. Архат содержит высокие дозы витаминов А, В, С, Е и К. Архат помогает противодействовать простудным заболеваниям», — отметила она.

У архата также имеются определённые противопоказания, которые необходимо рассматривать, предупредила она.

«Ещё есть стевия, агава. Есть топинамбур — тоже естественный заменитель сахара. Это земляная груша, имеющая практически такие же характеристики, как и архат. Но также надо с осторожностью давать детям и смотреть на противопоказания», — подытожила она.

