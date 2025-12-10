Почему после тяжелого рабочего дня тянет на фастфуд

Многие люди после трудного рабочего дня хотят есть фастфуд, так как организм испытывает усталость и пытается таким образом восполнить энергию. Об этом "Газете.ру" рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог одной из клиник Елена Морошкина.

"Если к вечеру в голове возникает четкий образ бургера, картошки фри и газировки, – это нормально. Мозг стремится быстро получить топливо, поскольку за день потратил много глюкозы – своего основного энергетического ресурса", – пояснила специалист.

Врач добавила, что в этом плане фастфуд подходит идеально, так как в нем содержится много жиров и углеводов, что позволяет организму мгновенно восполнить энергию. Кроме того, на жирную и сладкую пищу может тянуть из-за повышения после трудного дня гормона стресса – кортизола. В итоге калорийная еда становится "утешением" для организма.

По словам Морошкиной, активность префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за самоконтроль, к вечеру снижается. Это еще одна причина, по которой человек в конце дня может внезапно решить съесть что-то неполезное. Она отметила, что это является не слабостью, а вполне естественным режимом энергосбережения мозга.

Кроме того, люди, которые ограничивают себя в питании в течение дня или недосыпают, наиболее подвержены внезапной тяге к вредной пище, так как организм все равно хочет взять свое, добавила специалист.

Морошкина отметила, что запрещать себе фастфуд бессмысленно, гораздо лучше будет создать такие условия, при которых тяга к нему снизится естественным путем – уменьшить нагрузку на мозг и наладить режим питания. Полноценные приемы пищи должны быть каждые 4–5 часов, между ними можно устраивать полезные перекусы, которые включают йогурт, орехи, овощи. Ужин следует готовить заранее.

По словам врача, фастфуд может начать восприниматься человеком как облегчение после стресса, поэтому поедание вредной пищи может войти в привычку. Чтобы этого не произошло, стоит заботиться о себе днем, благодаря чему тяга ослабнет и выбор будет осознанным.

