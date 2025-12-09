Почему прием коллагена вряд ли поможет организму

Коллагеновые БАДы становятся сейчас всё популярнее. Но действительно ли они работают? Вот что демонстрируют научные исследования, посвящённые этой теме.

Коллагеновые добавки по сравнению с другими БАДами имеют одно преимущество. И это то, что с ним трудно переборщить. При передозировке коллагеном происходит то же самое, что и при обычном переедании.

Попадая в желудок, коллаген действительно переваривается. Однако в БАДах он расщеплён на пептиды, за счёт чего усваивается лучше. Согласно результатам некоторых исследований, пептиды могут попадать в кровь и стимулировать выработку организмом собственного коллагена.

Ещё наш организм тоже вырабатывает коллаген. Однако примерно после 30 лет у человека снижается выработка коллагена примерно на 1% в год.

К сожалению, существующие метаанализы показывают, что польза коллагена есть только в тех исследованиях, которые финансируются производителями коллагеновых добавок. Независимые же научные работы явной пользы от приёма коллагена не выявили или же эта польза связана с эффектом плацебо. Соответственно, пока объективных доказательств эффективности БАДов с коллагеном нет.

