Почему прием коллагена вряд ли поможет организму

Приём коллагена вам вряд ли поможет

Коллагеновые БАДы становятся сейчас всё популярнее. Но действительно ли они работают? Вот что демонстрируют научные исследования, посвящённые этой теме.

Коллагеновые добавки по сравнению с другими БАДами имеют одно преимущество. И это то, что с ним трудно переборщить. При передозировке коллагеном происходит то же самое, что и при обычном переедании.

Попадая в желудок, коллаген действительно переваривается. Однако в БАДах он расщеплён на пептиды, за счёт чего усваивается лучше. Согласно результатам некоторых исследований, пептиды могут попадать в кровь и стимулировать выработку организмом собственного коллагена.

Ещё наш организм тоже вырабатывает коллаген. Однако примерно после 30 лет у человека снижается выработка коллагена примерно на 1% в год.

К сожалению, существующие метаанализы показывают, что польза коллагена есть только в тех исследованиях, которые финансируются производителями коллагеновых добавок. Независимые же научные работы явной пользы от приёма коллагена не выявили или же эта польза связана с эффектом плацебо. Соответственно, пока объективных доказательств эффективности БАДов с коллагеном нет.

