Чем полезен имбирь и сколько его нужно есть в день

Жителям рекомендуют употреблять 1-2 г имбиря в день. Полезным этот продукт делает наличие небольшого количества витамина С, цинка, меди, марганца и магния, а также фенольных соединений и эфирных масел.

Имбирь продают как в свежем виде, так и в маринованном или молотом. Он способен придать пикантный и насыщенный вкус разным блюдам — соусам, салатным заправкам, маринадам, овощным и фруктовым смузи, супам-пюре из тыквы и моркови.

При этом растение может навредить аллергикам, детям, людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, почек и сердечно-сосудистой системы.

Но даже здоровым самарцам стоит быть с имбирем осторожнее и не превышать ежедневную дозу 4 г.