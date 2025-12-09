Самая вредная еда для поджелудочной

Из рациона необходимо убрать жареную, копченую, острую и маринованную пищу, если есть проблемы с поджелудочной, - такое мы слышим часто.

Действительно, самая опасная еда - жирные жареные продукты, подтвердил диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. В своем новом материале он объяснил, как не пропустить недуг, связанный с поджелудочной, и что следует убрать из рациона, если появились проблемы.

Резкая сдавливающая боль в верхней части живота - тревожный признак. Нужно как можно быстрее обратиться к врачу, если "симптомы нарастают в течение нескольких часов", а боль не снимается обычными обезболивающими. Дополнительный фактор риска - употребление алкоголя за день до развития болевого синдрома. В этом случае также следует как можно быстрее записаться на прием к специалисту.

Врач уточнил, что помимо жирного и жареного, поджелудочная плохо реагирует на острую и пряную пищу в сочетании с алкоголем. Это приводит к "воспалительному отеку протока поджелудочной и нарушению выхода поджелудочного сока". Кроме того, осторожнее надо быть и с йогуртами: любые добавки с сахаром значительное увеличивают нагрузку на поджелудочную железу.

"Это приводит к истощению клеток поджелудочной железы", - подчеркнул Рустем Садыков.

Врач напомнил: если в организме недостаточно ферментов (липазы) и нарушен желчеотток, жиры перевариваются медленно, вызывая ощущение тяжести и боли. В таком случае организму может быть сложно справиться и с полезными жирами, которые содержат, например, орехи и авокадо.

Если уже есть проблемы с поджелудочной или панкреатит, то нужно исключить ягоды, лимоны, апельсины, мандарины. Также важно убрать сладкие фрукты вроде бананов, винограда и хурмы.