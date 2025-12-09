Почему в глазах внезапно появляются «мушки» и когда пора бежать к врачу

Зрение дает нам до 80 процентов информации об окружающем мире, поэтому любые помехи вызывают закономерное беспокойство. Среди таких явлений — летающие мушки, вспышки света, цветные звездочки, затемнения или завесы-шторки. Причины их возникновения разнообразны и требуют разного подхода. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» поговорила с офтальмологом сети клиник «Андреевские больницы — Неболит» Аленой Шкатовой.

© Вечерняя Москва

По мнению специалиста, наиболее безобидными считаются плавающие полупрозрачные точки или нити, которые становятся заметны только на ярком однородном фоне.

Например, на фоне голубого неба или белого снега в солнечный день. Эти оптические эффекты связаны со строением нашего глаза. Основной объем глазного яблока занимает стекловидное тело — гелеобразное прозрачное вещество, расположенное между хрусталиком и сетчаткой. Это студенистое гелеобразное прозрачное вещество — гиалоид, состоящее на 98 процентов из воды, коллагена и гиалуроната, — рассказала доктор.

Как появляются «мушки»

При движении глаз стекловидное тело слегка движется, демонстрируя свою внутреннюю структуру — нити, фибриллы, каналы и наружную мембрану, тесно связанную с сетчаткой. С возрастом или под влиянием определенных факторов структура стекловидного тела изменяется: отдельные фибриллы сближаются, утолщаются и склеиваются между собой, образуя более плотные непрозрачные участки, объяснила офтальмолог:

Световые лучи, проходя через эти уплотнения, отбрасывают тень на сетчатку, которую мы и воспринимаем как плавающие объекты различной формы: точки, нити, запятые или спирали с узелками. Эти помутнения особенно заметны при рассматривании светлых поверхностей, где наш зрачок сужается, увеличивая резкость изображения.

Когда явление требует особого внимания

По словам врача, подобные оптические эффекты часто встречаются:

при близорукости;

при возрастных изменениях;

при проблемах с шейным отделом позвоночника.

Обычно они не представляют серьезной опасности и требуют лишь динамического наблюдения и поддерживающей терапии, не вызывая значительного ухудшения зрения. Однако существуют тревожные симптомы, при появлении которых необходимо немедленно обратиться к специалисту, — предупредила Шкатова.

К таким симптомам относятся:

внезапное увеличение количества «мушек»;

появление световых вспышек, молний перед глазами;

возникновение «занавески» или затемнения в поле зрения;

искажение формы предметов;

резкое ухудшение остроты зрения.

Все это может свидетельствовать об опасных патологиях, — предостерегла врач. — Отслойка стекловидного тела, разрыв или отслойка сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело — вот лишь некоторые из возможных серьезных диагнозов, которые требуют незамедлительного медицинского вмешательства.

Профилактика и сохранение здоровья глаз

Для поддержания здоровья зрительной системы специалист порекомендовала:

регулярно проходить осмотры у офтальмолога;

защищать глаза от ультрафиолетового излучения;

соблюдать режим зрительных нагрузок;

обеспечивать полноценное питание, богатое антиоксидантами;

контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.

Своевременная диагностика и правильный подход к лечению позволяют предотвратить развитие серьезных осложнений и сохранить качество зрения на долгие годы. Помните, что внимательное отношение к здоровью глаз — это инвестиция в ваше будущее, позволяющее сохранить ясный взгляд на мир вокруг, — заключила офтальмолог.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у врача, какие инфекции и заболевания могут привести к потере зрения и можно ли приостановить опасный процесс, если он уже начался.