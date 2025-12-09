Почему в глазах внезапно появляются «мушки» и когда пора бежать к врачу

Почему в глазах внезапно появляются «летающие мушки» и когда пора бежать к врачу
Зрение дает нам до 80 процентов информации об окружающем мире, поэтому любые помехи вызывают закономерное беспокойство. Среди таких явлений — летающие мушки, вспышки света, цветные звездочки, затемнения или завесы-шторки. Причины их возникновения разнообразны и требуют разного подхода. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» поговорила с офтальмологом сети клиник «Андреевские больницы — Неболит» Аленой Шкатовой.
По мнению специалиста, наиболее безобидными считаются плавающие полупрозрачные точки или нити, которые становятся заметны только на ярком однородном фоне.
Например, на фоне голубого неба или белого снега в солнечный день. Эти оптические эффекты связаны со строением нашего глаза. Основной объем глазного яблока занимает стекловидное тело — гелеобразное прозрачное вещество, расположенное между хрусталиком и сетчаткой. Это студенистое гелеобразное прозрачное вещество — гиалоид, состоящее на 98 процентов из воды, коллагена и гиалуроната, — рассказала доктор.
Как появляются «мушки»
При движении глаз стекловидное тело слегка движется, демонстрируя свою внутреннюю структуру — нити, фибриллы, каналы и наружную мембрану, тесно связанную с сетчаткой. С возрастом или под влиянием определенных факторов структура стекловидного тела изменяется: отдельные фибриллы сближаются, утолщаются и склеиваются между собой, образуя более плотные непрозрачные участки, объяснила офтальмолог:
Световые лучи, проходя через эти уплотнения, отбрасывают тень на сетчатку, которую мы и воспринимаем как плавающие объекты различной формы: точки, нити, запятые или спирали с узелками. Эти помутнения особенно заметны при рассматривании светлых поверхностей, где наш зрачок сужается, увеличивая резкость изображения.
Когда явление требует особого внимания
По словам врача, подобные оптические эффекты часто встречаются:
- при близорукости;
- при возрастных изменениях;
- при проблемах с шейным отделом позвоночника.
Обычно они не представляют серьезной опасности и требуют лишь динамического наблюдения и поддерживающей терапии, не вызывая значительного ухудшения зрения. Однако существуют тревожные симптомы, при появлении которых необходимо немедленно обратиться к специалисту, — предупредила Шкатова.
К таким симптомам относятся:
- внезапное увеличение количества «мушек»;
- появление световых вспышек, молний перед глазами;
- возникновение «занавески» или затемнения в поле зрения;
- искажение формы предметов;
- резкое ухудшение остроты зрения.
Все это может свидетельствовать об опасных патологиях, — предостерегла врач. — Отслойка стекловидного тела, разрыв или отслойка сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело — вот лишь некоторые из возможных серьезных диагнозов, которые требуют незамедлительного медицинского вмешательства.
Профилактика и сохранение здоровья глаз
Для поддержания здоровья зрительной системы специалист порекомендовала:
- регулярно проходить осмотры у офтальмолога;
- защищать глаза от ультрафиолетового излучения;
- соблюдать режим зрительных нагрузок;
- обеспечивать полноценное питание, богатое антиоксидантами;
- контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.
Своевременная диагностика и правильный подход к лечению позволяют предотвратить развитие серьезных осложнений и сохранить качество зрения на долгие годы. Помните, что внимательное отношение к здоровью глаз — это инвестиция в ваше будущее, позволяющее сохранить ясный взгляд на мир вокруг, — заключила офтальмолог.
