Как отбеливатель и мыло вредят здоровью

Иммунологи​‍​‌‍​‍‌ с тревогой говорят о том, как бытовая химия влияет на нас. Так, антибактериальное мыло вообще не защищает от инфекции, а наоборот, угрожает безопасности: его агрессивные компоненты разрушают полезную микрофлору кожи и смывают защитный липидный слой. В результате появляется сухость и раздражение, и кожа становится восприимчивой к инфекциям, как уверяют авторы канала «О здоровье: с медицинского на русский».

Средства для мытья посуды часто содержат агрессивные моющие вещества, которые создают много пены. Если их остатки после мытья остаются на посуде и попадают в организм с ней, то, оседая в тонком кишечнике, они уменьшают его внутреннее поверхностное натяжение и вызывают дисбаланс микрофлоры, проблемы с пищеварением и метеоризм, поэтому посуду нужно тщательно полоскать.

Отбеливатели почти всегда сделаны на основе хлора или его соединений (к примеру, с гипохлоритом натрия). Производители могут замалчивать это, но без хлора не будет отбеливающего эффекта. Эти вещества слишком агрессивны как для тканей, так и для дыхательных путей.

Одна из ведущих причин роста астматических заболеваний, в особенности у детей, — формальдегид. Он содержится не только в мебели и отделочных материалах, но и во многих чистящих средствах для кухни и ванной комнаты. Медики говорят, что показатель риска астмы у детей, чьи матери активно использовали бытовую химию во время беременности, значительно выше.

Опасны также диоксины — очень ядовитые соединения, которые, к тому же, имеют свойство накапливаться в организме. Они могут попадать в организм с хлорированной водой, упаковочной бумагой (к примеру, для пеленок или пищевых продуктов) и некоторыми чистящими средствами.

Нужно выбирать бытовую химию с максимально простым составом, без ароматизаторов и красителей. По возможности не использовать хлорсодержащие вещества, аммиак, средства на основе формальдегида.

Обязательно проветривать помещение во время уборки и, по ее окончании, тщательно мыть руки.

Стоит попробовать чистить дом более привычными и доступными средствами: содой, горчичным порошком, хозяйственным мылом. Бытовую химию всегда следует хранить в недоступном для ребенка месте и обязательно в плотно закрытой таре.