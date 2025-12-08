Как без труда снизить риск множества хронических болезней

Восстановительный ночной сон способен существенно снизить вероятность развития сразу нескольких хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых до диабета и почечной недостаточности. К такому выводу пришли исследователи из Чжэнчжоуского и Цзилинского университетов, проанализировав данные почти 376 тысяч участников британского биобанка. Работа опубликована в журнале Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation.

Ученые изучили, как особенности сна связаны с формированием состояния, при котором у одного пациента постепенно возникают два и более заболевания из группы, включающей сердечные, сосудистые, почечные патологии и диабет 2-го типа. Такое сочетание резко повышает риск преждевременной смерти и многократно усложняет лечение.

Качество сна оценивалось по шести параметрам, включая продолжительность, хронотип, склонность к бессоннице и храп. Исследуемых наблюдали в среднем почти 14 лет. Анализ показал, что люди со здоровым профилем сна значительно реже сталкивались как с первыми признаками болезни, так и с ее прогрессированием. У них на треть снижался риск получить первый диагноз из группы сердечно-метаболических заболеваний. Кроме того, хорошая гигиена сна была связана с 21-процентным снижением риска смерти в течение периода наблюдений. Особенно заметной оказалась связь между качественным сном и профилактикой диабета 2-го типа, что согласуется с данными о влиянии недосыпания на чувствительность к инсулину.

Авторы считают полученные данные весомым аргументом в пользу того, чтобы сон стал полноправной частью профилактической медицины. Ранняя диагностика нарушений сна и внимание к психическому благополучию могут стать важным инструментом повышения продолжительности и качества жизни.