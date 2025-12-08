Тренер объяснил, как избавиться от сутулости

Правильно организованное рабочее место, паузы каждые полчаса и комплекс упражнений помогают разбудить мышцы, улучшить кровообращение и избавить от сутулости. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер фитнес-клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

© Газета.Ru

«Плохая осанка формируется из повседневных привычек, которые мы почти не замечаем. Когда мы долго сидим в одном положении, особенно с круглой спиной, возрастает давление на поясницу, мышцы груди становятся короче, а спина постепенно слабеет. Голова, смещенная вперед, перегружает шею и плечи, и к вечеру многие уже ощущают тяжесть и напряжение. Накапливается усталость, становится труднее сосредоточиться. Со временем это приводит к болям в шее и спине, головным болям, снижению выносливости из-за плохого дыхания. В тренировках тело работает не так, как должно, поэтому выше риск получить травму даже на самых простых упражнениях. Исправление начинается с малого. Паузы каждые полчаса помогают разбудить мышцы, улучшить кровообращение и вернуть корпус в естественное положение», — пояснил Брабечан.

По его словам, полезен короткий ежедневный комплекс упражнений: сведение лопаток, планка, растяжка груди. Эти упражнения укрепляют мышцы, которые отвечают за ровную спину, и возвращают баланс между передней и задней поверхностью тела.

«Когда сумка висит на двух плечах, а телефон поднимается на уровень глаз, нагрузка распределяется правильнее. Кроме того, если вы работаете за компьютером, экран должен быть на уровне глаз, спина опираться на спинку стула, а ноги уверенно стоять на полу, тогда шея не заваливается вперед, и тело сохраняет привычку держать себя ровно», — отметил Брабечан.

При появлении постоянных болей, онемения или слабости в руках или ногах, тренер рекомендовал обратиться к специалисту.