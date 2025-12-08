В чем опасность ежедневного использования микроволновок

СВЧ-печь стоит рассматривать лишь как крайний способ разогрева пищи. Об этом «Абзацу» рассказала член экспертного совета «Роскачества», доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Это ургентный метод для тех, у кого нет газа, инфракрасной печи, духовки или электрической плиты», — отметила Мухина.

Эксперт связала рост онкологических заболеваний у молодёжи и детей в том числе с «злоупотреблением» микроволновками.

Специалист объяснила, что при нагреве в 90% случаев образуются потенциально вредные D-изомеры, а электромагнитная энергия заставляет молекулы пищи колебаться, что может негативно влиять на слизистую желудка. Особую опасность представляют использование пластиковой посуды и разогрев яиц. Также при повреждении корпуса или дверцы возможна утечка излучения, способная, по словам Мухиной, повредить нервную и сердечно-сосудистую системы или даже негативно сказаться на плоде беременных женщин.

К другим рискам врач отнесла ожоги, пожары из-за неподходящей посуды и потенциальную угрозу для людей с кардиостимуляторами.