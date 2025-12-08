Эксперт предупредил о калорийности новогоднего алкоголя

Сколько «пустых» калорий в бокале шампанского, сладких коктейлях и почему алкоголь провоцирует аппетит? Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Никулина, врач-терапевт, нутрициолог, генеральный директор компании «Буарон» в России.

По ее словам, совсем скоро марафон «похудеть к Новому году» подойдет к концу, и его участников будет ждать решающее испытание — долгожданный праздник. Потерять достигнутый эффект, то есть вернуть сброшенное и набрать лишнее, — проще простого. А так не хочется, особенно если сил в трансформацию было вложено немало. Не менее коварны затяжные праздники для тех, кто ничего со своей формой не делал, но вряд ли мечтает входить в новый год с отягощениями. Легкости хочется всем — как и радости. Но будет ли она полной, если воздерживаться от праздничных яств и главного атрибута Нового года — шампанского?

«Умеренность — залог успеха. Главное — найти компромисс между ограничениями и излишествами. Принцип «из двух зол выбирать меньшее» работает даже с шампанским. Чем оно слаще, тем больше в нем сахара, а значит, калорий, причем пустых — не содержащих полезных для организма веществ. Любители праздничных пузырьков настаивают, что в минимальных количествах в шампанском все-таки содержится кальций и железо. Однако большая часть калорий, увы, все равно является «пустыми». В бокале сладкого шампанского — от 100 до 125 ккал, полусухого — около 78, сухого — еще меньше, а в самом сухом, так называемом экстра-брют, — уже около 60. Вывод: чем слаще напиток — тем больше угрозы для фигуры, чем суше — тем она меньше, хотя пользу в нем все равно отыскать непросто», — объяснила она.

При этом алкоголь, особенно если не ограничиваться одним бокалом, разжигает аппетит. Ученые выяснили, что аперитив перед едой увеличивает количество съеденного примерно на 25%. В процесс вовлечены и нейроны гипоталамуса, усиливающие чувство голода, и желудок, слизистая которого под воздействием выпитого раздражается, — отсюда и желание срочно заесть тот же бокал шампанского. Получается, алкоголь требует как зрелищ, так и хлеба (и желательно не только его). А еще — способствует потере контроля над пищевым поведением.

«Поэтому начинать лучше не с шампанского, а с закуски. Но это правило в основном действует для мужчин. На женщин алкоголь влияет иначе: они склонны съедать больше, если выпивают во время трапезы. Это связано с тем, что под действием спиртного обостряется обоняние, а когда ароматы чувствуются сильнее, то и аппетит возрастает», — посоветовала эксперт.

Кстати, другие виды алкоголя по калорийности главному новогоднему напитку проигрывают. Бокал сухого вина — это от 120 ккал. В 100 г водки — более 230 ккал, а шот виски — около 100. Со сладкими коктейлями можно и вовсе оказаться в калорийной стратосфере. Один только «Белый русский» (смесь сливок, водки и кофейного ликера) — это 568 ккал. С ликерами лучше быть осторожнее из-за повышенного содержания сахара: в 40 мл почти любого из них — не менее 150 ккал. Выходит, по калорийности с сухим шампанским мало что сравнится. Недаром брют и экстра-брют иронично называют «диетическими» напитками.